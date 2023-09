Découverte du lycée Bascan en famille Lycée Louis Bascan Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Yvelines Découverte du lycée Bascan en famille Lycée Louis Bascan Rambouillet, 14 octobre 2023, Rambouillet. Découverte du lycée Bascan en famille Samedi 14 octobre, 14h00, 15h00, 16h00 Lycée Louis Bascan Accès libre Venez découvrir de manière ludique l’architecture et le parc du lycée Bascan et profitez de cette occasion pour ramasser les châtaignes ! Lycée Louis Bascan 5 avenue du Général Leclerc 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T14:45:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00 © F. Delauney Détails Catégories d’Évènement: Rambouillet, Yvelines Autres Lieu Lycée Louis Bascan Adresse 5 avenue du Général Leclerc 78120 Rambouillet Ville Rambouillet Departement Yvelines Lieu Ville Lycée Louis Bascan Rambouillet latitude longitude 48.641465;1.822363

Lycée Louis Bascan Rambouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambouillet/