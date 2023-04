Visite découverte : Cabanes au lycée Lycée Louis Bascan Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Visite découverte : Cabanes au lycée Lycée Louis Bascan, 3 juin 2023, Rambouillet. Visite découverte : Cabanes au lycée Samedi 3 juin, 14h00, 15h00 Lycée Louis Bascan Entrée libre Les classes de Première et Terminale, option arts plastiques du lycée Louis Bascan, ont travaillé sur la thématique de la cabane et présenté leurs projets en miniature au palais du Roi de Rome.

Et si vous découvriez leurs cabanes grandeur nature ? Venez assister à leur présentation dans le parc du lycée ! Lycée Louis Bascan 5 avenue du Général Leclerc 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

