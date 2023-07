A la découverte du Lycée Livet : patrimoine architectural et technique. LYCÉE LIVET Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

A la découverte du Lycée Livet : patrimoine architectural et technique. Samedi 16 septembre, 09h30 LYCÉE LIVET Inscription aux visites via le lien accessible début septembre sur la page d’accueil du lycée ou sur place selon disponibilités.

Accueil à l’entrée principale du lycée.

Un parcours guidé vous sera proposé pour découvrir le lycée d’hier à aujourd’hui à travers son architecture et l’histoire de l’enseignement technique dont Eugène Livet fut un des pionniers en France au milieu du XIXe siècle. Ce parcours d’environ 1h30, accessible à tous, sera aussi proposé sous forme libre avec jeu de piste et d’observation pour les plus jeunes. Une promenade dans les différentes cours et le parc sera aussi l’occasion de découvrir la richesse naturelle du site, refuge LPO.

Aujourd’hui lycée public d’enseignement général, à dominante scientifique et technologique, le lycée Livet qui accueille aussi des classes préparatoires scientifiques et BTS industriels est l’héritier d’un patrimoine symbolique riche et bien vivant : venez le découvrir.

LYCÉE LIVET 16, rue Dufour, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

