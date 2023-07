Lumière sur Marguerite Huré, maître verrière (1895-1967) Lycée Les Portes de Chartreuse Voreppe, 17 septembre 2023, Voreppe.

Lumière sur Marguerite Huré, maître verrière (1895-1967) Dimanche 17 septembre, 10h00 Lycée Les Portes de Chartreuse Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Sous les doigts de Marguerite Huré, la leçon de théologie illustrée strictement cernée de plomb déborde en volumes et en couleurs, jusqu’à atteindre une dimension abstraite forte en émotion.

Invitation à venir découvrir une personnalité, une artiste, son œuvre et son époque au cœur d’une de ses créations les plus remarquables : la chapelle du petit séminaire de Voreppe.

L’évènement se déroulera dans un premier temps au lycée Les Portes de Chartreuse et se poursuivra par la suite dans la chapelle attenante.

Il est assuré par le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

Lycée Les Portes de Chartreuse 387 avenue de Stalingrad Voreppe 38340 Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Gare de Voreppe à 10 min

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

