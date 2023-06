séjour Parthenay lycée les grippeaux Parthenay, 17 juillet 2023, Parthenay.

séjour Parthenay 17 – 22 juillet lycée les grippeaux

Lieu du séjour : Parthenay et Futuroscope

A Parthenay, nous serons logés dans l’internat du lycée professionnel les Grippeaux. Les chambres sont composées entre 3 et 4 lits.

Au Futuroscope, nous serons logés au sein d’un hôtel appartenant au parc.

La répartition se fera par âge et lors de notre arrivée sur les lieux.

Les repas : A Parthenay, les repas seront fournis par le traiteur Chollet (pique nique le midi et repas chaud pour le soir). Au Futuroscope, les repas seront fournis par l’hôtel avec le même système.

Le groupe est composé de 20 jeunes (11 – 16 ans) et 15 primaires (8 – 11 ans). Les deux groupes seront, pour la plupart du temps, séparés lors du séjour pour répondre au mieux à leurs besoins.

L’équipe pédagogique se compose :

de deux responsables de séjour et animatrices, Anaïs JOUANARD et Hélène MOLINIER

d’un animateur, Julien PAJAK

de deux animatrices, Gabrielle MASSARDIER et Candice PELLMONT

Le transport depuis Cazères se fera en TER jusqu’à Toulouse puis en TGV jusqu’à Poitiers où une compagnie de Bus local nous déposera à Parthenay, par la suite nous irons en TER au Futuroscope.

lycée les grippeaux parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0755613315 »}, {« type »: « email », « value »: « envol.directrice@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00