Stage de BRASS-BAND 1ère édition organisé par la CMF Vendée du 24 au 28 octobre 2023 au lycée des Etablières à la Roche-sur-Yon.

Concert de clôture le samedi 28 octobre au CYEL à la Roche-sur-Yon à 15h.

Direction musicale : Damien GRIMEAU.

Ce stage s’adresse aux musiciens de fin de 1er cycle et plus.

Infos et tarifs sur la plaquette en pj.

Fiche d’inscription en pj.

LYCEE LES ETABLIERES , 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T01:59:59+02:00

2023-10-28T02:00:01+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00