Patrimoine : aménagements muséographiques, peinture monumentale et art héraldique, restauration de tableaux. Lycée les Ardilliers Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Patrimoine : aménagements muséographiques, peinture monumentale et art héraldique, restauration de tableaux. Lycée les Ardilliers, 31 mars 2023, Saumur. Patrimoine : aménagements muséographiques, peinture monumentale et art héraldique, restauration de tableaux. 31 mars – 2 avril Lycée les Ardilliers Peinture monumentale et muséographie pour les monuments historiques, art héraldique & restauration de peintures anciennes. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Gregor Jakubowski présentera son travail et son expérience au Lycée des Ardillers à Saumur, à partir de la Journée Portes Ouvertes de l’école du vendredi 31 mars 2023, puis pendant le week-end. Pendant 40 ans, Gregor Jakubowski a réalisé de nombreux aménagements muséographiques et présentations de décors peints de grand format, d’inspiration historique et héraldique, exécutés pour les monuments historiques : châteaux publics et privés, anciennes abbayes, églises, chapelles, etc. En tant qu’héraldiste, il a créé une iconographie héraldique et symbolique, ainsi que des armoiries pour les Armoriaux de l’Empire et du Second Empire, pour les Éditions Hachette Collections, pour des particuliers, etc. En tant que restaurateur de tableaux, il a travaillé sur des œuvres du XVe au XX siècle, pour des institutions et particuliers en France, mais aussi à Madrid, Munich, Malte, en Pologne, etc. Gregor Jakubowski a suivi la formation artistique de l’École des Beaux-Arts de Paris ENSBA, il a étudié la restauration de peintures et icônes aux Ateliers Saint-Gervais à Paris et, avant d’arriver en France, a poursuivi des études d’architecture à la Politechnika Krakowska PK de Cracovie, en vue de se spécialiser dans la restauration de monuments historiques. Lycée les Ardilliers 1, quai du Jagueneau, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://gregor-jakubowski.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 05 97 80 65 »}, {« type »: « email », « value »: « gj.art@outlook.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 muséographie patrimoine GJ.Art -« Elan », 300 cm – chapelle Plantagenet / château Royal gothique / Foire Art Contemporain

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Lycée les Ardilliers Adresse 1, quai du Jagueneau, 49400 Saumur Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Lycée les Ardilliers Saumur

Lycée les Ardilliers Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

Patrimoine : aménagements muséographiques, peinture monumentale et art héraldique, restauration de tableaux. Lycée les Ardilliers 2023-03-31 was last modified: by Patrimoine : aménagements muséographiques, peinture monumentale et art héraldique, restauration de tableaux. Lycée les Ardilliers Lycée les Ardilliers 31 mars 2023 Lycée les Ardilliers Saumur saumur

Saumur Maine-et-Loire