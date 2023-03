Dictée pour tous, concours d’orthographe et de culture générale Lycée Le Corbusier Illkirch-Graffenstaden Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Illkirch-Graffenstaden

Dictée pour tous, concours d’orthographe et de culture générale Lycée Le Corbusier, 23 mars 2023, Illkirch-Graffenstaden. Dictée pour tous, concours d’orthographe et de culture générale Jeudi 23 mars, 17h15 Lycée Le Corbusier Entrée libre sur inscription, réservée aux publics désignés (environ 100 places) La Dictée pour tous est un concours d’orthographe suivi d’un jeu-questionnaire de culture générale et de difficultés linguistiques.

Il est destiné aux élèves et aux étudiants du lycée, ainsi qu’aux parents d’élèves et à tous les personnels de l’éablissement; A l’occasion de cette 2e édition, quatre établissements scolaires voisins (collèges et lycées) sont également invités à y participer.

De nombreuses cartes-cadeaux chez des libraires seront offertes aux meilleurs.

Les élèves et les étudiants sont également invités à participer à un concours d’affiche pour annoncer l’événement. Ce sont surtout les élèves et les étudiants en arts appliqués et en graphisme qui sont concernés. Lycée Le Corbusier 15, rue Lixenbuhl, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « renaud.richard@ac-strasbourg.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:15:00+01:00 – 2023-03-23T18:30:00+01:00

2023-03-23T17:15:00+01:00 – 2023-03-23T18:30:00+01:00 ©Renaud Richard

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Illkirch-Graffenstaden Autres Lieu Lycée Le Corbusier Adresse 15, rue Lixenbuhl, 67400 Illkirch-Graffenstaden Ville Illkirch-Graffenstaden Departement Bas-Rhin Age min 15 Age max 21 Lieu Ville Lycée Le Corbusier Illkirch-Graffenstaden

Lycée Le Corbusier Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illkirch-graffenstaden/

Dictée pour tous, concours d’orthographe et de culture générale Lycée Le Corbusier 2023-03-23 was last modified: by Dictée pour tous, concours d’orthographe et de culture générale Lycée Le Corbusier Lycée Le Corbusier 23 mars 2023 Illkirch-Graffenstaden Lycée Le Corbusier Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin