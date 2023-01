Stage de Direction d’orchestre d’harmonie Lycée LaSalle Thillois Catégorie d’Évènement: Thillois

Stage de Direction d’orchestre d’harmonie Lycée LaSalle, 21 août 2023, Thillois. Stage de Direction d’orchestre d’harmonie 21 – 26 août Lycée LaSalle Stage : Direction d’orchestre d’harmonie Analyse de conducteurs et Direction de l’orchestre d’harmonie formé par l’ensemble des participants au séjour. Séjour en internat sur 6 jours (du… Lycée LaSalle 4 Rue des écoles , 51370 Thillois Thillois Stage : Direction d’orchestre d’harmonie

Analyse de conducteurs et Direction de l’orchestre d’harmonie formé par l’ensemble des participants au séjour.

Séjour en internat sur 6 jours (du L 21 au S 26 août 2023). Pas d’hébergement possible au lycée les D 20 et 27 août.

Ecriture musicale : travail d’arrangement, d’instrumentation,, de notions d’harmonie

Ces 2 classes travaillent en alternance (matin/après-midi), en 2 groupes de niveaux selon les compétences acquises ou non par les stagiaires. Nombre de stagiaires limité à 10, ouvert à des musiciens qui n’ont aucune pratique de direction.

Travail de préparation de certaines pièces du programme de l’orchestre au préalable (matériel fourni).

Participation à l’orchestre d’harmonie formé par l’ensemble des participants.

Possibilité de jouer au sein des grands ensembles instrumentaux voire d’en diriger.

Direction de l’orchestre d’harmonie lors du concert de clôture samedi 26 août à 15h30 au gymnase du lycée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00

2023-08-26T18:00:00+02:00

