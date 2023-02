Stage de Perfectionnement instrumental et de Pratique collective Lycée LaSalle Thillois Catégorie d’Évènement: Thillois

Stage de Perfectionnement instrumental et de Pratique collective 21 – 26 août Lycée LaSalle, Thillois

Perfectionnement et Pratique collective pour instruments à vent et Percussions

6 jours. Travail, restauration, hébergement sur place

ouvert à tout musicien à partir de 10 ans, ayant 2 années de pratique instrumentale

Tarif préférentiel accordé aux adhérents CMF en 2023

Stage jumelé avec un stage de direction d'orchestre d'harmonie

Lycée LaSalle, 4 Rue des écoles, 51370 Thillois

6 jours. Travail, restauration, hébergement sur place

ouvert à tout musicien à partir de 10 ans, ayant 2 années de pratique instrumentale

Tarif préférentiel accordé aux adhérents CMF en 2023

Stage jumelé avec un stage de direction d’orchestre d’harmonie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00

2023-08-26T18:00:00+02:00

