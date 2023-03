US GuéranDay’s : vide-greniers et vide-dressing Lycée la Mennais Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

US GuéranDay’s : vide-greniers et vide-dressing Lycée la Mennais, 2 avril 2023, Guérande. US GuéranDay’s : vide-greniers et vide-dressing Dimanche 2 avril, 09h00 Lycée la Mennais Emplacement: 12 Vide-greniers et vide-dressing, reconstitution historique de camps US 1939/1945, expositions de véhicules de collection, le tout animé par les lycéens.

Petite restauration et boissons.

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 EXPOSITION FAMILLE

