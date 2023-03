Une femme candidate à un poste dans le BTP !? Lycée Jules Verne Saverne Saverne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Une femme candidate à un poste dans le BTP !? Lycée Jules Verne Saverne, 31 mars 2023, Saverne. Une femme candidate à un poste dans le BTP !? Vendredi 31 mars, 08h50, 12h50 Lycée Jules Verne Saverne Réservé aux élèves et au personnel du lycée Brève présentation du MRAP et de son comité local et de notre souci de mieux vivre, étudier et agir ensemble.

Projection du récent court métrage du MRAP « Une femme candidate à un poste dans le BTP !? »

Débat

Recherches des élèves

Comment agir en tant que victime et témoins de faits discriminatoires Lycée Jules Verne Saverne 31 rue Saint Nicolas Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est

2023-03-31T08:50:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-03-31T12:50:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00 Sexisme Racisme MRAP

