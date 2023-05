Désir et domination en Béarn Lycée Jules Supervieille, 23 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Désir et domination en Béarn 23 – 26 mai Lycée Jules Supervieille

La Domination masculine, adaptée du livre de Pierre Bourdieu et des textes de Tassadit Yacine, interroge les concepts de genre et de sexualité. A travers une mise en scène des mythes méditerranéens et d’études sociologiques contemporaines, le spectacle décrypte le poids de l’environnement social dans la conception et la reproduction de ces concepts.

Une mise en perspective qui permettra d’échanger avec les élèves du lycée d’Oloron-Saint-Marie sur les conséquences individuelles et collectives que cela implique dans notre construction personnelle, donc sur notre rapport à nous même et à l’autre. Car n’est-ce pas dans ces rapports que naissent les premières dominations, les discriminations subies et perpétrées, mais également que se crée le désir ? Et celui-ci, comme le dit Betty dans Homo ça coince… n’a pas de frontière, il traverse les genres, les âges, les catégories.

Le désir est le moteur de cette deuxième pièce Homo ça coince… qui sera présentée au Lycée de Lescar. Cette pièce créée à la Maison des Ensemble avec la ligue de l’enseignement de Paris et le soutien de la DILCRAH IDF, cible l’homophobie et la transphobie. Et pour avoir passé au crible la peur et la haine, il nous a fallu interroger l’homosexualité, donc l’hétérosexualité, interroger le courage et l’amour. Autant de contraires qui s’interpénètrent plus qu’ils ne s’opposent.

Lycée Jules Supervieille 6 Bd François Mitterrand, 64400 Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2023-05-23T10:00:00+02:00 – 2023-05-23T17:00:00+02:00

2023-05-26T10:00:00+02:00 – 2023-05-26T17:00:00+02:00

