Nice Visite guidée du lycée Jeanne et Paul Augier Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Nice, 16 septembre 2023, Nice. Visite guidée du lycée Jeanne et Paul Augier Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Entrée libre limitée à 25 personnes par visite guidée. Nous vous proposons une visite commentée du lycée Jeanne et Paul Augier. Venez pousser les portes de nos cuisines, assistez à une démonstration de cuisine Nissarde et dégustez les préparations de nos chefs en herbes ! Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE 163 BOULEVARD RENE CASSIN 06200 NICE Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 72 77 77 https://www.lycee-paul-augier.com/ https://www.instagram.com/lyceepaulaugier/ Lycée d’hôtellerie, de restauration et de tourisme de plus de 110 ans qui propose des formations du CAP au BTS. TRAM et BUS arrêt GRAND ARENAS, TRAIN GARE GRAND ARENAS SUD et SAINT AUGUSTIN, parking privé… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

