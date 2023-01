Du patrimoine à la modernité Lycée Jean Monnet – Quintin, 31 mars 2023, Quintin.

Du patrimoine à la modernité 31 mars – 2 avril Lycée Jean Monnet – Quintin

Mini-ateliers à destination des primaires Présentation des différents métiers liés aux spécialités du lycée, expositions et démonstrations. handicap moteur mi

Lycée Jean Monnet – Quintin 6, rue des Ursulines 22800 Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne

Vendredi de 8h15 à 15h25 : accueil des écoles primaires sur inscription

Passage sur différents ateliers pour découvrir quatre métiers (1er temps) :

– Commande numérique (menuisier)

– Découverte des différents types de pierre à l’aveugle (tailleur de pierre)

– Réalisation d’un muret en pierre de taille (rénovation du patrimoine bâti)

– Fabrication d’une mini maison à ossature bois (charpentier)

Découverte du patrimoine de Quintin (2ème temps) à travers quelques lieux emblématiques (borne jacquaire, chapelle Saint-Yves, parc Roz Maria et ses bassins)

Samedi de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30 : accueil tout public

– Expositions d’ouvrages d’art (ex : moulin ouessantin, sculptures bois et pierre, voile en béton ductal…)

– Visite des différents plateaux techniques

– Démonstrations liées aux métiers par des élèves et enseignants

Dimanche de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 15h00 : accueil tout public

– Expositions d’ouvrages d’art (ex : moulin ouessantin, sculptures bois et pierre, voile en béton ductal…)

– Visite des différents plateaux techniques

– Démonstrations liées aux métiers par des élèves et enseignants



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T08:15:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00

LP Jean Monnet