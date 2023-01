La Fierté Lycée Jean Macé, 19 janvier 2023, Vitry-sur-Seine.

La Fierté Jeudi 19 janvier, 10h10, 13h15 Lycée Jean Macé

Pour des lycéens en seconde générale, et professionnelle. Sur réservation pour un public extérieur.

Compagnie Le Dahu – Maëlle Faucheur

Lycée Jean Macé 30 RUE PIERRE SEMARD VITRY SUR SEINE Port à l’Anglais Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne Île-de-France

La Fierté est une rencontre entre Nadège et Dyckson, une comédienne et un ancien détenu, sur un terrain de basket. L’aventure humaine qui est au cœur du projet constitue le corps du spectacle : la relation réelle, progressive, qu’ils tissent. Derrière les représentations que chacun peut avoir de l’autre, on perçoit l’intime, les choix qui amènent chacun où il est. Leur face à face est celui de deux mondes qui s’opposent sans se connaître.

Cela fait maintenant dix ans que nous intervenons régulièrement, dans différentes prisons, pour des stages d’écriture et de théâtre, les rencontres que nous y avons faites on changé notre vie. Nous avons décidé de travailler sur des rencontres entre dedans et en dehors des murs qui s’incarnent par les personnes qui les portent, ici Nadège et Dyckson. L’écriture se fait à partir de la situation réelle : et si toi et moi nous nous rencontrions aujourd’hui, qu’est-ce que cela viendrait raconter de notre monde ?

La Fierté (Les Plateaux Sauvages, Collectif 12 et Festival SPOT Théâtre Paris Villette), était d’abord une création plateau. Le fait de partager ce projet dans d’autres contextes est une volonté d’aborder la question des parcours de vie différents, de la prison à l’art, et de l’art à la prison, en venant directement vers un public jeune qui ne va pas du tout, ou peu, au théâtre.



