La Journée de l’EUROPE Lycée Jean Hyppolite Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

La Journée de l’EUROPE Lycée Jean Hyppolite, 15 mai 2023, Jonzac. La Journée de l’EUROPE Lundi 15 mai, 09h00 Lycée Jean Hyppolite Uniquement pour les élèves du lycée (SEP ASSP) L’accréditation Erasmus obtenue récemment représente une opportunité d’apprentissage et d’autonomisation des élèves.

Pour amorcer une dynamique au sein des élèves et envisager des mobilités, la Section d’Enseignement Professionnel du lycée Jean Hyppolite organise une journée découverte sur le thème de l’Europe pour les élèves de Bac Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne.

Cette journée a pour objectifs :

– Sensibiliser les élèves au concept de la citoyenneté européenne

– Appréhender le fonctionnement d’une institution européenne

– Découvrir les possibilités de mobilités européennes Le programme propose en matinée une conférence avec le député Européen, Mr Biteau, et un quiz de culture générale sur l’Europe. L’après midi, les élèves réparti.e.s en 3 groupes pourront participer par rotation d’une heure à des ateliers conduits par nos partenaires associatifs sur la construction de l’Europe, la mobilité européenne et les représentations du modèle européen. Cet événement sera aussi l’occasion de déguster un buffet sucré composé de recettes européennes préparées et servies par les élèves. Lycée Jean Hyppolite Place St Exupéry 17500 JONZAC Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T09:00:00+02:00 – 2023-05-15T17:00:00+02:00

2023-05-15T09:00:00+02:00 – 2023-05-15T17:00:00+02:00 Lycéens Ouverture européenne Frédérique VILLEMOT – Enseignante Lycée Jean Hyppolite

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Lycée Jean Hyppolite Adresse Place St Exupéry 17500 JONZAC Ville Jonzac Departement Charente-Maritime Age min 15 Age max 18 Lieu Ville Lycée Jean Hyppolite Jonzac

Lycée Jean Hyppolite Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/

La Journée de l’EUROPE Lycée Jean Hyppolite 2023-05-15 was last modified: by La Journée de l’EUROPE Lycée Jean Hyppolite Lycée Jean Hyppolite 15 mai 2023 Jonzac Lycée Jean Hyppolite Jonzac

Jonzac Charente-Maritime