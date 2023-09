UNLOCK YOUR BRAIN, HARDEN YOUR SYSTEM #UYBHYS23 Lycée Javouhey Brest, 3 novembre 2023, Brest.

Organisé conjointement par la Cantine numérique et Diateam, UYHYBS23 se tiendra les 3 et 4 novembre au lycée Javouhey à Brest. Ces deux journées de conférence et ateliers invitent les participants à discuter de l’implication des nouvelles technologies dans la société.

Les découvertes les plus significatives sur l’attaque et la défense des réseaux informatiques, les solutions de sécurité open-source et l’expérience pragmatique de la sécurité dans le monde réel seront présentées sur deux jours.

Plus d’infos : https://www.diateam.net/2023/06/20/unlock-8-23-11-3-4-in-brest/

Lycée Javouhey 4 rue du Rempart, brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T19:30:00+01:00

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:30:00+01:00