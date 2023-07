Visite guidée du lycée des Pontonniers Lycée international des Pontonniers Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Visite guidée du lycée des Pontonniers Dimanche 17 septembre, 14h00 Lycée international des Pontonniers Réservation téléphonique obligatoire. Groupe limité à 20 personnes.

5 visites guidées toutes les 15 minutes dimanche 17 septembre (Départ de la première visite à 14h00, 14h15, 14h30, 14h45, Départ de la dernière visite à 15h00).

À la découverte du lycée des Pontonniers, manifeste du renouveau de l’architecture régionale au cœur de la Neustadt.

Les lycéens en enseignement « histoire des arts » vous invitent à découvrir leur établissement « plus beau lycée de France », au gré d’un parcours menant de la salle des professeurs à l’arcade des anges.

À cette occasion, ils présenteront le projet de restauration de l’escalier d’honneur pour retrouver sa polychromie d’origine, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Lycée international des Pontonniers 1 rue des Pontonniers, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 88 37 15 25 http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-strasbourg.fr/ Au début du siècle, le projet de la construction du lycée, ou Städtische Höhere Töchterschule, répond au besoin de trouver, à proximité du centre historique de Strasbourg, un établissement commode et spacieux qui puisse accueillir les jeunes filles dans l'Alsace annexée par l'Allemagne impériale. À partir de 1901 débute la construction de l'établissement à l'emplacement de l'ancienne caserne des Pontonniers en marge de la Neustadt.

L’édifice, conçu par l’architecte en chef de la Ville de Strasbourg, Johann Carl Ott, est de style historiciste et témoigne du renouveau de l’architecture régionale. Manifeste local du Heimatschutz, le bâtiment mêle des références aux styles gothique et Renaissance et emprunte des détails à des édifices strasbourgeois emblématiques afin de former le goût esthétique des jeunes filles par des illustrations didactiques.

