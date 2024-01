PORTES OUVERTES du Lycée Ile de Flandre lycée Ile de Flandre Armentières, samedi 16 mars 2024.

PORTES OUVERTES du Lycée Ile de Flandre Semaine des métiers du tourisme Samedi 16 mars, 09h00 lycée Ile de Flandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Présentations des filières en lien avec le tourisme et la restauration.

Lycée faisant parti du campus des métiers et des qualifications tourisme et Innovation (CMQ TI).

Présentation du bac pro cuisine et service

Présentation du CAP PSR : Production et Service en Restauration

Visite des plateaux techniques.

lycée Ile de Flandre quai de la dérivation Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ddfpt.0590257j@ac-lille.fr »}]

portes ouvertes visites des plateaux techniques