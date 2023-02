Portes Ouvertes lycée Hugues Capet et Amyot d’Inville Lycée Hugues Capet Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Portes Ouvertes lycée Hugues Capet et Amyot d’Inville Lycée Hugues Capet, 11 mars 2023, Senlis. Portes Ouvertes lycée Hugues Capet et Amyot d’Inville Samedi 11 mars, 09h00 Lycée Hugues Capet

Entrée libre

Les lycées publiques de Senlis ouvrent leurs portes Lycée Hugues Capet 32 avenue de Reims 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-03-11T09:00:00+01:00

2023-03-11T12:00:00+01:00

