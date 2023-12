Marché de Noël du Lycée Hôtelier Lycée Hôtelier – 1 avenue des Minimes La Rochelle, 19 décembre 2023, La Rochelle.

La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19

fin : 2023-12-21

Le lycée hôtelier vous propose la 2ème édition de son marché de Noël avec gourmandises salées et sucrées, boissons chaudes et produits artisanaux..

Le lycée hôtelier vous propose la 2ème édition de son marché de Noël avec gourmandises salées et sucrées, boissons chaudes et produits artisanaux.

.

Lycée Hôtelier – 1 avenue des Minimes

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par La Rochelle Tourisme