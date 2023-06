LES RENCONTRES DE TERRITOIRE Lycée horticole Fayl-Billot Fayl-Billot Catégories d’Évènement: Fayl-Billot

LES RENCONTRES DE TERRITOIRE Lundi 17 avril, 14h00 Lycée horticole Rencontres de territoire 2023 avec la MSA SUD CHAMPAGNE

debat ouvert sur l'affiliation l'ensseignemetn agricole et les possibilites de partenariat en prevention santé mais aussi social Lycée horticole chemin des Nouottes 52500 FAYL BILLOT Fayl-Billot

2023-04-17T14:00:00+02:00 – 2023-04-17T16:30:00+02:00

