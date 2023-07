Visite du Campus du lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Visite du Campus du lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye 16 et 17 septembre Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye Entrée libre

L’établissement Public Local de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Saint Germain en Laye / Chambourcy se situe dans le département des Yvelines. Créé en 1965 sur un site classé, appelé Plaine de la Jonction, pour son caractère « artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque ».

L’EPLEFPA est un CAMPUS des métiers, riche de l’expertise de ses formateurs et professeurs, disposant d’une forte technicité et s’appuyant sur une Serre de production horticole, un Atelier technologique paysager et des infrastructures modernes pour la mise en pratique des enseignements, ainsi que pour répondre aux besoins professionnels du territoire.

Nous accueillons environ 700 apprenants répartis dans des parcours de formation aux modalités pédagogiques différentes allant du CAP au BTS dans les métiers de l’Aménagement paysager, la Production horticole, la Fleuristerie et les Métiers du cheval.

Entre nature et culture, les parcs et jardins, les espaces verts de nos communes constituent un Patrimoine vivant qu’il faut entretenir, conserver et développer.

Alors que les médias parlent régulièrement de dérèglement climatique, il nous paraît important de nous interroger sur les bienfaits des espaces verts sur le climat, sur les bienfaits de notre Patrimoine végétal vivant sur notre vie quotidienne.

Venez visiter notre CAMPUS, découvrir son histoire, rencontrer les professionnels de demain qui vous présenteront les techniques et savoir-faire pour végétaliser la ville de demain.

Pour consulter le programme détaillé des animations proposées : www.agrocampus78.fr

Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 18 00 http://www.eplefpah.ac-versailles.fr [{« link »: « http://www.agrocampus78.fr »}]

