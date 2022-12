Sports Extrêmes Lycée Horace Bénédicte de Saussure Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie

Sports Extrêmes Lycée Horace Bénédicte de Saussure, 5 août 2022, Combloux. Sports Extrêmes 6 – 19 août Lycée Horace Bénédicte de Saussure

1115 euros (sans transport) => +160 euros au départ de Lille; + 130 euros au départ de Paris; +225 euros au départ de Montpellier; +295 euros au départ de Bordeaux.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Lycée Horace Bénédicte de Saussure 125 route du lycée 74920 Combloux Combloux 74920 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/lycee-horace-benedicte-de-saussure »}] SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Entre 1000 et 2700 mètres d’altitude où sports à sensation et randonnées pédestres se côtoient pour mieux découvrir une région riche de notre pays : la Haute-Savoie.

Au cœur du massif du Mont-Blanc, la station-village de Combloux se trouve à 4km de Megève et 30km de Chamonix. Situé en balcon sur le Mont-Blanc, le village de Combloux bénéficie d’un panorama exceptionnel au milieu des chalets en bois et en pierre et des fermes traditionnelles. Le centre est situé à 5 min à pieds de l’espace Biotop (piscine, parc…) et à 8 km du lac de Passy (baignades ; nombreuses activités extérieures ; aire de pique nique ; activités nautiques…) HEBERGEMENT: Centre en plein coeur de Combloux

infrastructure de qualité (accueille des jeunes à l’année: établissement secondaire)

Etablissement répondant aux normes PMR (un ascenseur notamment)

53 chambres de 2 à 5 lits : toutes spacieuses avec rangements suffisants + sanitaires privatifs dans chque chambre

Nombreuses salles d’activités (salles de classes de l’établissement aménagées par notre équipe d’animation) avec équipement de qualité

Grand terrain multisports extérieur sécurisé et privé

Vastes espaces extérieurs avec bancs, tables, tables de ping-pong… RESTAURATION: Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinier.

Repas servis à table

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES: Baptême de parapente et d’hélicoptère

Accrobranche

Randonnées pédestres

Rafting et canoraft dans les rapides de l’Arve

Canyoning

Escalade

Luge d’été

Aquapark

Piscine

Baignades

Grands jeux collectifs et/ou sportifs, balades, animations, veillées, participation aux festivités locales…. ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation. TRANSPORT: Séjour en train – voyage de jour

Points de ramassage: Nord de la France/région Parisienne. Pour les autres acheminements nous contacter (Marseille, Bordeaux…) Descriptif complet du séjour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T00:00:00+02:00

2022-08-19T23:59:00+02:00 Association ADAV

Détails Catégories d’évènement: Combloux, Haute-Savoie Autres Lieu Lycée Horace Bénédicte de Saussure Adresse 125 route du lycée 74920 Combloux Ville Combloux Age minimum 12 Age maximum 17 lieuville Lycée Horace Bénédicte de Saussure Combloux Departement Haute-Savoie

Lycée Horace Bénédicte de Saussure Combloux Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combloux/

Sports Extrêmes Lycée Horace Bénédicte de Saussure 2022-08-05 was last modified: by Sports Extrêmes Lycée Horace Bénédicte de Saussure Lycée Horace Bénédicte de Saussure 5 août 2022 Combloux Lycée Horace Bénédicte de Saussure Combloux

Combloux Haute-Savoie