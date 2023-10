La promesse de l’aube Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique La promesse de l’aube Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou, 20 mars 2024, Carquefou. La promesse de l’aube 20 – 22 mars 2024 Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Théâtre à partir de 12 ans

Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité la biographie de Romain Gary, un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt…

De et avec Franck Desmedt. D’après Romain Gary

Représentations Hors les murs – Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves 2 esplanade du lycée Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T20:45:00+01:00 – 2024-03-20T21:45:00+01:00

2024-03-22T20:45:00+01:00 – 2024-03-22T21:45:00+01:00 Laurence Lot Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Adresse 2 esplanade du lycée Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Carquefou latitude longitude 47.278165;-1.492662

Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/