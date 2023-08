Cerebro Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Cerebro Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou, 20 décembre 2023, Carquefou. Cerebro 20 – 22 décembre Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves De 14 à 24€ Mentalisme à partir de 8 ans.

« Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres sauront le faire fonctionner pour vous… » En mêlant théâtre et magie nouvelle, Matthieu Villatelle réalise avec le public des expériences ludiques et parfois troublantes qui interrogent notre capacité de libre arbitre. Alors ? jusqu’où serez-vous prêt à aller ?

De Matthieu Villatelle

Représentations Hors les murs – Lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Carquefou
Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves
2 esplanade du lycée
Carquefou 44470
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:45:00+01:00 – 2023-12-20T22:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique
Lieu Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves
Adresse 2 esplanade du lycée
Ville Carquefou
Departement Loire-Atlantique

