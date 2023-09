Dictionnaire amoureux de l’inutile Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou, 3 décembre 2023, Carquefou.

Dictionnaire amoureux de l’inutile 3 et 5 décembre Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves

Lecture/ Humour

Le Dictionnaire amoureux de l’Inutile se propose de recenser tout ce qui semble ne servir à rien et qui pourtant paraît indispensable. Un art dans lequel François Morel et son fils Valentin excellent ! De ce texte aussi indispensable qu’inutile, père et fils se retrouve à la scène pour une lecture pleine d’humour.

De François et Valentin Morel

Représentations Hors les murs – Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou

Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves 2 esplanade du lycée Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:15:00+01:00

2023-12-05T20:45:00+01:00 – 2023-12-05T22:00:00+01:00

Arnaud Journoix