Au non du père Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Au non du père Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves Carquefou, 17 octobre 2023, Carquefou. Au non du père 17 – 21 octobre Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves De 14 à 24€ Théâtre

Anissa n’a jamais connu son père. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne d’un téléfilm mélodramatique. Fasciné par son histoire, Ahmed Madani la pousse à partir à la rencontre de cet homme. Il propose d’organiser le voyage et de l’accompagner. À leur retour, ils décident de créer un spectacle pour raconter cet incroyable périple.

D’Ahmed Madani

Représentations Hors les murs – Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou Lycée Honoré d’Estiennes d’Orves 2 esplanade du lycée Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:45:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00

2023-10-21T20:45:00+02:00 – 2023-10-21T22:30:00+02:00 Ariane Catton Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Adresse 2 esplanade du lycée Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Carquefou latitude longitude 47.278165;-1.492662

Lycée Honoré d'Estiennes d'Orves Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/