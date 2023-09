Vous cherchez une carrière enrichissante ? Devenez Gestionnaire de Paie Lycée Honoré Baradat Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Vous cherchez une carrière enrichissante ? Devenez Gestionnaire de Paie Lycée Honoré Baradat Pau, 12 octobre 2023, Pau. Vous cherchez une carrière enrichissante ?

Devenez Gestionnaire de Paie 12 et 20 octobre Lycée Honoré Baradat Entrée libre RDV pour une réunion d’information le 12 & 20 octobre à 9h au Lycée Baradat de Pau.

Au programme :

– Présentation du programme de formation

– Les opportunités de carrière en gestion de paie

– Réponses à vos questions

Ne manquez pas cette opportunité de prendre un premier pas vers une carrière passionnante dans le domaine de la paie.

Partagez cette information avec vos amis et camarades qui pourraient être intéressés.

Contactez Angélique LE BRETON notre coordonnatrice pédagogique – Tertiaire Lycée Honoré Baradat 28 avenue Pierre Massé 64000 PAU Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07.77.79.44.99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

