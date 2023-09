Il n’est pas trop tard pour devenir AIDE-SOIGNANT(E) Lycée Honoré Baradat Pau Catégories d’Évènement: Pau

Il n'est pas trop tard pour devenir AIDE-SOIGNANT(E) 3 octobre et 3 novembre Lycée Honoré Baradat Pau, 3 octobre 2023, Pau.

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 13 octobre minuit depuis notre site,
ou nous rejoindre à notre dernière réunion au sein de votre futur lieu d'apprentissage : Mardi 3 octobre 23 au Lycée Baradat à 14h (durée 2h) PROCHAINE RENTRÉE : JANVIER 2024 N'hésitez pas à contacter : Virginie GONALONS notre assistante Santé/IFAS au 06 20 64 77 05 ifas.pau-selection@greta-cfa-aquitaine.fr Lycée Honoré Baradat 28 avenue Pierre Massé 64000 PAU

