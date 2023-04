Commémoration des 250 ans de la clôture du Couvent de la Reine Lycée Hoche Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Commémoration des 250 ans de la clôture du Couvent de la Reine Lycée Hoche, 15 avril 2023, Versailles. Commémoration des 250 ans de la clôture du Couvent de la Reine Samedi 15 avril, 08h30 Lycée Hoche Entrée libre Le lycée Hoche est en fête samedi 15 avril. Découvrez le programme mêlant conférences, visites, ateliers, découvertes et spectacles. Profitez du samedi matin entre 8h45 et 11h00 pour découvrir la chapelle de Richard Mique et, de façon inédite, tous les bâtiments conventuels avec ateliers et reconstitutions. Nous vous conseillons fortement d’arriver pour 8h30 afin de pouvoir profiter de toutes les manifestations.Les concerts sont déjà complets. Si vous désirez participer à la très belle conférence sur l’histoire de l’architecture des lumières le samedi après-midi, veuillez réserver rapidement auprès du lycée (0782562L@ac-versailles.fr).

Nous vous attendons très nombreux pour deux jours de fête. Veuillez retrouver tous les renseignements et nos autres actions sur www.amismuseehoche.fr Lycée Hoche 73, avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 84 08 50 http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr/ [{« link »: « mailto:0782562L@ac-versailles.fr »}, {« link »: « http://www.amismuseehoche.fr »}] Le lycée Hoche est un établissement public français d’enseignement secondaire et supérieur, situé au 73, avenue de Saint-Cloud dans le quartier Notre-Dame à Versailles, dans les Yvelines. Lycée napoléonien créé en 1803, il a été nommé lycée Hoche en 1888 en hommage à Lazare Hoche, général français né à Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

