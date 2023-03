Conférence de Fabrice Conan : Reines et rois polonais mécènes en France Lycée Hoche Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Conférence de Fabrice Conan : Reines et rois polonais mécènes en France Lycée Hoche, 18 mars 2023, Versailles. Conférence de Fabrice Conan : Reines et rois polonais mécènes en France Samedi 18 mars, 10h00, 10h30, 11h30 Lycée Hoche Sur inscription par mail à l’adresse 0782562L@ac-versailles.fr, en précisant votre nom, le nombre de places désirées, le nom de la conférence et sa date. Installé en Lorraine, Stanislas embellit Nancy, crée de multiples châteaux et jardins illuminant les dernières années d’indépendance de la Lorraine. Sa fille Marie va se montrer à Versailles prescriptrice de grandes commandes artistiques, des projets rocailles et aussi à l’avant-garde du goût, influant sur l’arrivée du style néo-classique.

Conférence de Fabrice Conan historien de l’Art, acteur et conférencier pour les Amis des musées, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles. Lycée Hoche 73, avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 84 08 50 http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « 0782562L@ac-versailles.fr »}] Le lycée Hoche est un établissement public français d’enseignement secondaire et supérieur, situé au 73, avenue de Saint-Cloud dans le quartier Notre-Dame à Versailles, dans les Yvelines. Lycée napoléonien créé en 1803, il a été nommé lycée Hoche en 1888 en hommage à Lazare Hoche, général français né à Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T10:30:00+01:00

2023-03-18T11:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Lycée Hoche Adresse 73, avenue de Saint-Cloud - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Lycée Hoche Versailles

Lycée Hoche Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Conférence de Fabrice Conan : Reines et rois polonais mécènes en France Lycée Hoche 2023-03-18 was last modified: by Conférence de Fabrice Conan : Reines et rois polonais mécènes en France Lycée Hoche Lycée Hoche 18 mars 2023 Lycée Hoche Versailles Versailles

Versailles Yvelines