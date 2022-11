Conférence sur Joseph Deschamps, le sculpteur des reines Marie Leszczynska et Marie-Antoinette (par Lionel Arsac) Lycée Hoche Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Conférence sur Joseph Deschamps, le sculpteur des reines Marie Leszczynska et Marie-Antoinette (par Lionel Arsac)
Vendredi 2 décembre, 19h45
Lycée Hoche

Entrée gratuite sur inscription à l’adresse hochemusee@gmail.com

Lycée Hoche
73, avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles

01 30 84 08 50 http://www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr/ Le lycée Hoche est un établissement public français d’enseignement secondaire et supérieur, situé au 73, avenue de Saint-Cloud dans le quartier Notre-Dame à Versailles, dans les Yvelines. Lycée napoléonien créé en 1803, il a été nommé lycée Hoche en 1888 en hommage à Lazare Hoche, général français né à Versailles. Conférence donnée par Lionel Arsac, conservateur du patrimoine au château de Versailles, département des sculptures et conservation préventive des collections.

2022-12-02T19:45:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00

