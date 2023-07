Visitez un lycée anciennement couvent Lycée Henri Poincaré Nancy, 17 septembre 2023, Nancy.

Visitez un lycée anciennement couvent Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Lycée Henri Poincaré inscription sur regriste à l’entrée, rue de la Visitation

Départ de la visite commentée à 14h30 le dimanche 17 septembre.

Visite libre de la chapelle de 14h00 à 18h00.

Les visites commentées permettent de découvrir les principaux éléments de l’ensemble architectural du lycée (cour d’honneur, chapelle de la Visitation construite à la fin du XVIIIe siècle, salle des livres anciens etc.), ainsi que l’évolution dans l’histoire d’un des plus anciens et des plus prestigieux lycées français, qui scolarisent aujourd’hui 2200 élèves, dont 900 étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles.

Lycée Henri Poincaré 2 rue de la Visitation 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 17 39 40 http://www.h-poincare.fr/ Créé sous le règne de Napoléon Ier comme lycée impérial en 1804, l’établissement porte le nom d’un de ses élèves devenus célèbre : Henri Poincaré (1854-1912), physicien et mathématicien.

L’établissement a été construit sur l’emplacement des anciens couvents des visitandines et des minimes. Accès par la rue de la Visitation, pas de parking public.

Lycée Henri Poincaré