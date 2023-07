Visite guidée du lycée Henri IV Lycée Henri-IV Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Créé en 1804 dans les bâtiments de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, le lycée Henri IV est peut-être le seul en France à avoir gardé des espaces médiévaux. Outre une architecture remontant pour partie à la fin du 11ème siècle, il conserve également de nombreux décors de l’époque baroque. Le réfectoire, le cellier, l’oratoire, l’immense bibliothèque des Génovéfains restent les témoins de l’importance, de la richesse et du rayonnement de l’abbaye. L’ensemble, classé Monument Historique, a bénéficié d’importants travaux de restauration au cours des dernières années, notamment le cellier et la coupole de la bibliothèque dont la fresque, œuvre de Jean II Restout (1692/1768) a retrouvé son éclat et sera à nouveau visible lors des Journées Européennes du Patrimoine.

C’est à la découverte de ces lieux prestigieux et à l’évocation de leur histoire que vous invite une visite commentée d’une durée d’environ une heure.

Visite non-accessible aux PMR.

Lycée Henri-IV 23 rue Clovis 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Le lycée Henri-IV occupe l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève. Ayant battu le roi Alaric à Vouille en 507, Clovis fit construire l’église dédiée aux Saints Apôtres, où il fut enseveli, ainsi que sainte Clotilde et sainte Geneviève. Une nouvelle église, désormais dénommée Sainte-Geneviève, fut construite en 1130. En 1219, l’abbé de Sainte-Geneviève reçut licence d’enseigner. Au XIIIe siècle, le cloître, le réfectoire et le dortoir furent reconstruits. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, d’importants travaux permirent la réalisation de la bibliothèque, de l’oratoire des abbés, de la salle des novices, du grand escalier. Le cloître fut reconstruit au XVIIIe siècle. L’abbaye fut fermée en 1790. Transformée en école centrale en 1796, elle devint un lycée en 1804. L’établissement est aujourd’hui l’un des plus prestigieux de la capitale. RER Luxembourg Métro Monge ou Cardinal-Lemoine Bus 84, 89

