Le lycée Henri Becquerel est présent au rendez-vous de la célébration de la journée de l’Europe

« Être jeune en Europe » est la thématique de la 9ème journée de l’Europe au lycée Henri Becquerel de Nangis. Du 9 au 12 mai, les lycéens ont été sensibilisés bien sûr à l’histoire européenne, ses institutions, ses enjeux, ses richesses culturelles, sa diversité linguistique mais ils ont surtout été orientés vers les opportunités de mobilités qu’offre l’union européenne à ses ressortissants et en particulier à ses futurs citoyens. Le jeudi 11 mai, journée temps fort au lycée, une équipe d’experts du centre Europe Direct Seine-et-Marne, dispositif du Département de Seine-et-Marne, a animé une conférence débat auprès des élèves de terminale sur les apports de l’UE au quotidien et sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la société en tant que citoyens en votant pour la première fois aux élections européennes qui auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024 (les Français seront appelés aux urnes le dimanche). Les animateurs ont également assuré une animation plus ludique, une bonne partie de la journée : « connaitre l’Europe par le jeu ». La journée s’est achevée par un grand quizz pour tous avec des récompenses pour féliciter des gagnants pour leur implication.

Cette célébration de commémoration de la déclaration du 9 mai 1950, texte fondateur de la construction européenne, est renouvelée chaque année au lycée Henri Becquerel. Elle s’inscrit dans sa dynamique d’ouverture européenne opérée depuis plusieurs années mais plus particulièrement depuis septembre 2022 où le lycée a été un lieu d’accueil pour des élèves Espagnols, Italiens venus en immersion dans les classes par le biais du programme Erasmus+. Quant aux élèves du lycée ils ont découvert Malte et des enseignants se sont rendus en Italie observer des pratiques professionnelles et éducatives dans 2 établissements. Les élèves de la voie pro effectueront une période de formation dans des entreprises Irlandaises courant juin 2023. Une immersion qui va leur permettre de renforcer leurs compétences professionnelles, linguistiques et culturelles. Toutes ces mobilités sont possibles grâce au financement européen ERASMUS+. Des équipes éducatives motivées concourent à proposer aux élèves des actions visant à leur ouverture sur l’Europe. C’est une caractéristique très forte au lycée Henri Becquerel et un atout pour les futurs élèves.

2023-05-11

