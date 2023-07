Le fe dei buous Lycée Hémingway Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes.

Le fe dei buous Dimanche 17 septembre, 10h30 Lycée Hémingway Gratuit. Entrée libre. Départ de la visite : au pied de la statue du taureau en face le lycée Hemingway. Visite bilingue en français et en occitan.

Promenade conté animé par Claudine Paul-Gros. La bouvine c’est une culture unique au monde, depuis les aurochs dessinées sur les parois des cavernes jusqu’aux afeicionats du 3e millénaire en passant par les mystères du culte d’Isis, les taureaux sauvages ont toujours fasciné les peuples du delta autour de la Méditérranées.

Voulez-vous savoir comment les buous escapats retrouvent le chemin des marais ? Pourquoi les taureaux se rassemblent lorsque la lune est cornue ou encore ce qui se passe quand un veau naît avec un toupet de poils blancs sur le frontal ? Venez écouter les contes de Camargue du répertoire de Lise et Georges Gros.

Lycée Hémingway 98 avenue Jean Jaurès, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Capouchiné Gard Occitanie 04 66 04 93 73 https://ernest-hemingway.mon-ent-occitanie.fr/ Construit en 1955 au bas des « Champs Elysées » nîmois et au carrefour sud des grandes avenues de la ville, le lycée « Ernest Hemingway », anciennement de « La Camargue » propose un enseignement polyvalent de second cycle général, technologique, professionnel et un enseignement supérieur original et très varié dans le domaine des Arts appliqués, de l’ habillement et du Tertiaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Midi libre – Mikael Anisset