Réussir l’élargissement de l’Europe Lycée Hemingway Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Réussir l’élargissement de l’Europe Lycée Hemingway, 15 mai 2023, Nîmes. Réussir l’élargissement de l’Europe Lundi 15 mai, 09h00 Lycée Hemingway Lycée Hemingway 98 Av. Jean Jaurès 30000 Nîmes Nîmes 30900 Capouchiné Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T09:00:00+02:00 – 2023-05-15T12:00:00+02:00

2023-05-15T09:00:00+02:00 – 2023-05-15T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Lycée Hemingway Adresse 98 Av. Jean Jaurès 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Lycée Hemingway Nîmes

Lycée Hemingway Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Réussir l’élargissement de l’Europe Lycée Hemingway 2023-05-15 was last modified: by Réussir l’élargissement de l’Europe Lycée Hemingway Lycée Hemingway 15 mai 2023 Lycée Hemingway Nîmes Nîmes

Nîmes Gard