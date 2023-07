Séminaire COREMOB Lycée Gustave Eiffel Bordeaux, 13 décembre 2023, Bordeaux.

Séminaire COREMOB Mercredi 13 décembre, 09h30 Lycée Gustave Eiffel Gratuit sur inscription

La Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Académique Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de région et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, organisent le séminaire du Comité régional de la mobilité qui se tiendra le 13 décembre 2023 de 9h30 à 17 heures au Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T09:30:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

COREMOB Mobilité

COREMOB Nouvelle-Aquitaine