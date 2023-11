Conférence « Mieux comprendre les maladies neurodégénératives » Lycée Georges Desclaude à Saintes Saintes, 17 novembre 2023, Saintes.

Conférence « Mieux comprendre les maladies neurodégénératives » Vendredi 17 novembre, 14h30 Lycée Georges Desclaude à Saintes

Mutualia Alliance Santé et Research PIECES organisent, en partenariat avec les élus de la MSA des Charentes, une conférence sur les maladies neurodégénératives, le vendredi 17 novembre 2023 de 14h30 à 16h au Lycée Georges Desclaude, à Saintes.

Cette conférence sera animée par Amandine Roux, Docteure en Neurosciences, diplômée de l’Université

Pierre et Marie Curie à Paris. Ses travaux de thèse réalisés à l’Institut du Cerveau à Paris portaient sur les

formes génétiques de la maladie de Parkinson.

Conférence gratuite.

Inscription obligatoire ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T16:30:00+01:00

Conférence Santé