Confértence Débat l’Eau, source de vie Lycée George Sand Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Confértence Débat l’Eau, source de vie Lycée George Sand, 21 mars 2023, Yssingeaux . Confértence Débat l’Eau, source de vie 85 route de Queyrières Lycée George Sand salle polyvalente Yssingeaux Haute-Loire Lycée George Sand 85 route de Queyrières

2023-03-21 – 2023-03-21

Lycée George Sand 85 route de Queyrières

Yssingeaux

Haute-Loire . Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, la conférence est animée par 4 intervenants :

-Changement climatique, et si la nature était notre meilleure alliée ?

-L’eau, source de biodiversité océane

-L’eau, source de santé

-Des rivières fonctionnelles Lycée George Sand 85 route de Queyrières Yssingeaux

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux salle polyvalente Adresse Yssingeaux Haute-Loire Lycée George Sand 85 route de Queyrières Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Lycée George Sand 85 route de Queyrières Yssingeaux

Yssingeaux salle polyvalente Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux /

Confértence Débat l’Eau, source de vie Lycée George Sand 2023-03-21 was last modified: by Confértence Débat l’Eau, source de vie Lycée George Sand Yssingeaux salle polyvalente 21 mars 2023 85 route de Queyrières Lycée George Sand salle polyvalente Yssingeaux Haute-Loire Haute-Loire Lycée George Sand Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire