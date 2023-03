Portes ouvertes aux Lycée George Sand Lycée George Sand Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-03-18 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-18 17:00:00 17:00:00

Haute-Loire . Toutes les filières au lycée : Agricole – Hippique – Aménagement paysager – Service aux personnes – Bac général – Bac technologique STAV – Apprentissage – 4ème et 3ème –

Prenez rendez-vous par téléphone +33 4 71 65 70 50 https://www.lyceegeorgesand.com/jpo2022 Lycée George Sand 85 route de Queyrières Yssingeaux

