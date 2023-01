Salon du livre et le Breizh-Truck Lycée George-Braque Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Salon du livre et le Breizh-Truck Lycée George-Braque, 5 février 2023, Argenteuil. Salon du livre et le Breizh-Truck Dimanche 5 février, 10h00 Lycée George-Braque Une longue histoire entre le salon et le Breizh-Truck Lycée George-Braque 21 Rue Victor Puiseux 95100 argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France L’association Sous Les Couvertures organise son 10ème salon du Livre et des Lecteurs les 4 et 5 février 2023 au lycée Georges-Braque d’Argenteuil, 21 Rue Victor Puiseux. Le thème : “Enquêtes d’Histoires”. Alors donc pas d’histoire, venez déguster les galettes et crêpes du breizh-truck le 5 février ;-)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T10:00:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00

