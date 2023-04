Venez découvrir les échanges linguistiques réalisés cette année au lycée Lycée Général et Technologique Victor Duruy Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Venez découvrir les échanges linguistiques réalisés cette année au lycée Lycée Général et Technologique Victor Duruy, 2 mai 2023, Mont-de-Marsan. Venez découvrir les échanges linguistiques réalisés cette année au lycée 2 mai – 1 juin Lycée Général et Technologique Victor Duruy Entrée libre, mise en place d’un planning pour les interventions orales des élèves. Nous organisons une exposition plurilingue des mobilités réalisées cette année dans le cadre de notre accréditation Erasmus. Elle se déroulera au CDI de notre établissement et dans le hall d’entrée également. Nous organiserons des visites commentées par les élèves ayant participé aux mobilités. Visites de certaines classes du lycée mais également de classes du collège accolé à notre lycée. Activité réalisée sur tout le mois de mai. Lycée Général et Technologique Victor Duruy Avenue de Noneres Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « nathalie.salines@ac-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675259949 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lycu00e9eduruy.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T09:30:00+02:00

2023-06-01T11:00:00+02:00 – 2023-06-01T12:00:00+02:00 Exposition/Découverte/ Présentations orales/ Différentes classes/ Faire connaître/ Échanges linguistiques/ Partage d’expérience Hall du lycée accréditation Erasmus

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Lycée Général et Technologique Victor Duruy Adresse Avenue de Noneres Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Age min 14 Age max 21 Lieu Ville Lycée Général et Technologique Victor Duruy Mont-de-Marsan

Lycée Général et Technologique Victor Duruy Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/

Venez découvrir les échanges linguistiques réalisés cette année au lycée Lycée Général et Technologique Victor Duruy 2023-05-02 was last modified: by Venez découvrir les échanges linguistiques réalisés cette année au lycée Lycée Général et Technologique Victor Duruy Lycée Général et Technologique Victor Duruy 2 mai 2023 Lycée Général et Technologique Victor Duruy Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan Landes