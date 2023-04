UN REPAS ÉQUITABLE AU LYCÉE HENRI BERGSON À ANGERS lycée général et technologique Henri Bergson Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

UN REPAS ÉQUITABLE AU LYCÉE HENRI BERGSON À ANGERS lycée général et technologique Henri Bergson, 16 mai 2023, Angers. UN REPAS ÉQUITABLE AU LYCÉE HENRI BERGSON À ANGERS Mardi 16 mai, 11h00 lycée général et technologique Henri Bergson Comme chaque année, M. Parage, le responsable de restauration élabore un menu équitable pour les élèves et le personnel d’éducation.

Il nous passe fidèlement commande pour ce repas qui est l’occasion de faire découvrir de nouveaux produits aux jeunes comme aux adultes et des idées pour les cuisiner de manière alléchante. lycée général et technologique Henri Bergson 85 rue de la Barre, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T11:00:00+02:00 – 2023-05-16T14:00:00+02:00

2023-05-16T11:00:00+02:00 – 2023-05-16T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu lycée général et technologique Henri Bergson Adresse 85 rue de la Barre, Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville lycée général et technologique Henri Bergson Angers

lycée général et technologique Henri Bergson Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

UN REPAS ÉQUITABLE AU LYCÉE HENRI BERGSON À ANGERS lycée général et technologique Henri Bergson 2023-05-16 was last modified: by UN REPAS ÉQUITABLE AU LYCÉE HENRI BERGSON À ANGERS lycée général et technologique Henri Bergson lycée général et technologique Henri Bergson 16 mai 2023 angers lycée général et technologique Henri Bergson Angers

Angers Maine-et-Loire