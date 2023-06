Colo apprenante : Au coeur du pays Basque CP CE1 CE2 lycée frantsesenia Saint-Jean-Pied-de-Port, 19 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Attention : Ce séjour n’est ouvert qu’aux enfants inscrits en école élémentaire de Braud et Saint Louis

La colo apprenante de Saint Jean Pied de Port (64) est née d’une volonté de la part des élus et des acteurs socioculturels de la commune de Braud et Saint Louis d’apporter aux enfants Braudiers l’opportunité de découvrir le pays Basque interieur, sa culture, sa langue ainsi que son pastoralisme.

Au sein d’un cadre bucolique et de façon ludique, une équipe éducative qualifiée et motivée leur fera découvrir différemment le patrimoine régional par l’intermédiaire d’activités culturelles, sportives et civiques. Nos mots d’ordre : sécurité, respect, bienveillance, tolérance et partage. L’enfant sera acteur de ce séjour en participant à la vie quotidienne et pourra avoir des responsabilités dans l’organisation de certains temps collectif.

Ce séjour se déroulera dans les locaux du Lycée agricole de Frantsesenia à Saint Jean Pied de port qui se situe dans le pays Basque interieur.

Saint-Jean-Pied-de-Port est une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine. Ville située au confluent de la Nive et du Laurhibar, elle doit son nom à sa situation au pied du col de Roncevaux, qui permet de passer au sud des Pyrénées

Pour l’hébergement, un grand internat pouvant accueillir 40 personnes., doté d’une cuisine, de sanitaires, de chambres de 4 à 6 places.

Pour la restauration, nous ferons appel à un traiteur et un agent de la collectivité sera en charge de mettre en place les repas.

Pour la détente, un grand foyer doté de nombreux jeux de société, de livres et de bande dessinée.

Un fronton se situe dans l’enceinte du lycée et offrira aux participants de s’essayer à la Pala sport local de renomée.

