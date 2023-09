Rencontres culturelles Lycée François Villon Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Rencontres culturelles Lycée François Villon Beaugency, 13 octobre 2023, Beaugency. Rencontres culturelles Vendredi 13 octobre, 18h00 Lycée François Villon Entrée libre La Société Archéologique et Historique de Beaugency vous propose deux conférences sur les thèmes suivants :

– Le réseau de renseignements CND Castille dans le Loiret (1941-1944) par Georges Joumas Docteur en Histoire Contemporaine.

– Le Sanctuaire gallo-romain de la Fontaine de l’Etuvée à Orléans par Franck Verneau, Archéologue. Lycée François Villon rue Pierre de Félice Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « daurydominique@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 96 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

