Rencontres culturelles de printemps par la SAHB Lycée François Villon Avenue Pierre de Felice, 45190 Beaugency, France Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire E. Tresgots : En Juin 1891, Céline Masson, employée comme « bonne » chez un commerçant métallurgiste de Beaugency a tenté d’assassiner sa seconde épouse. L’affaire a eu un retentissement national et même international dans la presse de l’époque. Elle a été complètement oubliée jusqu’au jour où au détour d’une recherche sur le net, je remarque une note à ce propos ; l’enquête a commencé …

