Ticket : 30 $ | Gratuit pour les moins de 17 ans

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Lycée Français de New York 505 E 75th St, New York, NY 10021 Manhattan New York 10021 New York

https://www.lfny.org/ Lundi 20 Mars | 18h15 | 1h30

Lycée Français de New York Auditorium – 505 East 75th Street, New York

Le Centre Culturel du Lycée Français de New York célèbre la Journée internationale de la Francophonie 2023 avec un Concert de Voix Francophones le lundi 20 mars. Au programme, de la musique en français, créole et fula chantée par trois artistes du monde francophone: la guinéenne Natu Camara, l’haïtien Hervé Coeur et la canado-haïtienne Mélissa Laveaux.

Organisé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le Concert de Voix Francophones sera présenté par Aline Afanoukoé, rendue célèbre par les “Hola a Todos” qui ouvrent sa chronique musicale sur France Inter.

